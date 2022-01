Lama que transbordou de dique não atingiu Lagoa dos Ingleses

AM

De acordo com o coordenador de segurança, Célio Pereira, o condomínio não sofreu impacto por enquanto. Ele informou que ainda espera notícias do Corpo de Bombeiros para averiguar o tamanho do incidente.





“Em relação ao Condomínio Alphaville, está tudo intacto. Por enquanto não existe nenhum risco de atingir a lagoa ou casas’, explicou.





Apesar de o condomínio não ter sido afetado, o trânsito nos dois sentidos da BR-040, que liga BH ao Rio de Janeiro, está interditado.

Guarnições dos bombeiros estão no local, juntamente com o Batalhão de Operações Aéreas.