Urgente: Dique transborda e fecha BR-040, em Nova Lima

URGENTE

Barragem de rejeito de minério de ferro, da Mina Pau Branco, da Vallourec, rompe em Nova Lima.



Lama interdita a BR-040, antes do trevo Ouro Preto - sentido Rio de Janeiro. Bombeiros estão a caminho. pic.twitter.com/YVSeWbooLh %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022



A barragem da Mina Pau Branco, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, transbordou na manhã deste sábado (8/1). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.





Barragem da Mina Pau Branco, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, se rompe na manhã deste sábado (8/1) (foto: Reprodução)

O CBMMG confirmou que houve uma vítima não fatal, mas o estado de saúde ainda deve ser atualizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há uma vítima ferida, mas não houve fatalidade até o momento (foto: Reprodução)

Segundo a Defesa Civil de Nova Lima, houve um sobrecarregamento do sistema de drenagem, devido às fortes chuvas dos últimos dias. A barragem não suportou o acúmulo e transbordou. A princípio, as informações seriam de que havia rompido, após moradores ouvirem a sirene, mas o órgão informou que era apenas um teste do sistema.

Barragem da Mina Pau Branco, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte (foto: Reprodução/ Google Maps)

O trânsito nos dois sentidos da BR-040, que liga BH ao Rio de Janeiro, está totalmente interditado, na altura do Km 562. A Polícia Rodoviária Federal está se deslocando ao local para avaliar a situação da via.





Trânsito interditado nos dois sentidos da BR-040, que liga BH ao Rio de Janeiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







[matéria em atualização]