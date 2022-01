Minas Gerais tem sábado chuvoso e com alerta de perigo

Previsão é de Belo Horizonte debaixo de chuva neste sábado (8/1) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A previsão do tempo para este sábado (8/1) é de mais chuva para todas as regiões de Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O estado está sob alerta de perigo para chuvas intensas e, por isso, é necessário ficar atento aos cuidados recomendados pelos órgãos responsáveis.









Temperatura mínima no estado hoje foi de 15,8°C em Maria da Fé, Sul de Minas, e a máxima de 32°C no Norte e Jequitinhonha. Já em Belo Horizonte, a mínima registrada foi de 17,5°C na Estação de Cercadinho e a máxima prevista deve chegar a 23°C.

606 municípios mineiros estão sob alertas de chuvas intensas , sendo 590 com grau de perigo, 16 "perigo potencial". Além disso, 333 cidades, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana, têm outros três alertas para grandes riscos de acúmulo de chuva. "Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", resume o Inmet, sobre os riscos para as 590 cidades onde o grau de severidade é classificado como "perigo".





Para os municípios restantes, os riscos são um pouco diferentes. "Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz comunicado do órgão.





Nas cidades com alerta de acúmulo de chuva, classificado como "perigo", é ressaltado a possibilidade de risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas.





Para as cidades com risco potencial, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. Ainda assim é recomendado evitar enfrentar o mau tempo e manter a atenção em possíveis alterações nas encostas. Confira as recomendações da Defesa Civil para evitar acidentes no período chuvoso: