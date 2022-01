Chuvas: Prefeitura alerta moradores em áreas de risco em São Lourenço

Rio Verde está 3,5 metros acima do nível normal em São Lourenço (foto: Jorge Marques) Devido às precipitações pluviométricas nas cidades da região, o nível do Rio Verde elevou e ocasionou alertas para população de São Lourenço nesta quinta-feira (6/1). A prefeitura pediu para que comerciantes e moradores das áreas de risco ficassem em alerta para possíveis alagamentos, evitando prejuízos em caso de enchentes. O Executivo explicou que até o momento poucas áreas residenciais localizadas nas várzeas do Rio Verde foram atingidas.

Um caminhão trafegou pelas ruas da cidade na noite desta quinta-feira levando o aviso à população. Segundo a Prefeitura, as áreas de risco são: Área do Mirante e Walter Clube; Rua Heitor Modesto e Adjacentes; início da Rua Cel. José Justino, próximo a Art Sign com a Rua Santos Dumont e Oscar Fagundes; Rua Ademar de Paiva Xavier e adjacentes; Rua Otto Jargow e adjacentes; Rua João Álvaro Fagundes e Rua Ângelo Hipólito (Vila Pascoal); Rua José Teixeira Fagundes (Jardim Serrano) e prédios que possuam estacionamento abaixo da rua.

Em nota divulgada na tarde deste sábado (8/1), a Prefeitura Municipal afirmou que “carros de som avisando a população para ficar em Alerta Máxima rodou nas áreas de risco de transbordamento. Essas áreas são residenciais e estão localizadas na várzea do Rio Verde. Foram poucas as áreas de várzea afetadas pela cheia e todas foram assistidas pela Prefeitura de São Lourenço. A área comercial da cidade não recebeu o mesmo alerta e não foi atingida pelo Rio Verde”, explicou.

Feira muda de local

Além disso, o atendimento ao público na prefeitura foi suspenso durante todo o dia dessa sexta-feira, pois o prédio também precisou ser evacuado. A tradicional feira do produtor, que ocorre no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, será realizada na Rua dos Andradas, atrás do Supermercado Carrossel neste domingo (9/1). “Essa mudança se faz necessária devido a cheia do Rio Verde, que atingiu a área de realização da feira, sendo necessária assim, a limpeza de todo local. Contamos com a compreensão de todos”, afirmou em nota.



Outros registros

Com o aumento no volume de chuvas, na parte da manhã de quinta-feira (6/1) foram registrados risco de derrapagem na Rodovia BR-460, entre São Lourenço e Pouso Alto, e no Bairro Pessegueiro em Pouso Alto. O Corpo de Bombeiros realizou a limpeza e desobstrução liberando a pista para trafego de veículos.

Ainda na parte da manhã, ocorreu um deslizamento de terra na Rua Mozart Arcanjo da Silveira, Bairro Jardim Serrano. Um talude de aproximadamente 4 metros de altura cedeu e atingiu a área de serviço de uma casa; não houve vítimas segundo os Bombeiros.

Com a intensificação das chuvas, na parte da noite de quinta-feira, as Ruas Ledo e Adelaide Vassalo alagaram. Na Rua Ledo, o Corpo de Bombeiros realizou a retirada de um senhor e um cão que se encontravam em situação de risco; já na rua Adelaide Vassalo houve a necessidade da retirada de uma senhora e três animais de estimação.

Posteriormente ao atendimento de alagamento, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu uma ocorrência de deslizamento de terra na localidade denominada de Areia Branca, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Com a movimentação da terra postes da Cemig tombaram; não houve vítimas. (Iago Almeida, especial para o EM)

“As águas que caíram nesta quinta-feira na cabeceira do Rio Verde e seus afluentes nas cidades de Passa Quatro e Itanhandu, ainda não chegaram na nossa cidade. Isso acontecerá durante o dia de hoje, entre o fim da manhã e início da tarde”, afirmou. Em novo boletim divulgado às 12h, a prefeitura afirmou que o nível do Rio Verde chegou a 3,71 metros acima do nível normal.