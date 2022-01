Após temporal, famílias são retiradas de áreas alagadas em Pouso Alegre

Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, é um dos mais atingidos pelas chuvas na cidade (foto: Marcos Souza) Um grande temporal atingiu a cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas, no fim da tarde e início da noite dessa quinta-feira (06/01). A chuva forte durou cerca de uma hora e causou estragos em vários pontos do município. De acordo com um boletim divulgado nesta sexta-feira (07/01) pela Defesa Civil, os pluviômetros da cidade registraram a média de 38,60 mm de chuva.



Foram registrados alagamentos em vários pontos da cidade. Durante a chuva, o muro de um condomínio particular que fica às margens da BR-459 caiu, mas ninguém ficou ferido.

Ainda nesta quinta-feira, um homem de aproximadamente 50 anos passou mal dentro do veículo e parou o carro na Avenida da Antártica. Quando os bombeiros chegaram, o senhor estava consciente mas muito confuso; ele foi conduzido ao hospital Samuel Libânio para atendimento médico.

Famílias foram retiradas de casas de risco no bairro São Geraldo, em Pouso alegre (foto: Prefeitura de Pouso Alegre)

Bairro São Geraldo

De acordo com nota publicada pela Prefeitura, a Secretaria de Políticas Sociais, em conjunto com a Defesa Civil, estava acompanhando e prestando assistência a 51 famílias pela manhã desta sexta-feira (07/01), que estão na área de risco do Bairro São Geraldo. O Executivo explicou que o local é uma das regiões mais afetada pelas chuvas, devido ao bairro ser cortado pelo Rio Mandu e devido ao volume elevado de acúmulo de águas pluviais.



Em nova nota divulgada pela tarde, a prefeitura afirmou que cinco famílias do bairro foram encaminhadas para abrigo temporário por conta dos alagamentos. Ao longo do dia, o volume da água voltou a subir, o que obrigou as famílias a deixarem suas casas.

“A maioria das famílias foi para casa de parentes ou amigos, e cinco famílias tiveram que ser levadas para um abrigo temporário em uma das escolas no município; uma vez que não possuem familiares na cidade, por serem naturais de outros estados. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e todas as Secretarias da Prefeitura estão prestando toda assistência possível para as famílias e continua com o monitoramento periódico nas regiões mais afetadas pela chuva em todo o município”, afirmou o Executivo.

“Hoje pela manhã recebemos notícia que a parte baixa do bairro São Geraldo está inundada. Deslocamos 2 viaturas para o local no intuito de apoiar a comunidade. Estamos trabalhando junto com a defesa civil e a secretaria de defesa social para conduzir ao abrigo temporário às famílias necessitadas”, informou o Corpo de Bombeiros, em nota.

A prefeitura de Pouso Alegre informou ainda que as famílias que precisarem de ajuda podem ligar imediatamente para o telefone: (35) 3449-4317.

Nível dos rios

A Defesa Civil informou que vem monitoramento e acompanhando o nível dos rios que cortam o município. Com as chuvas de ontem, os rios Sapucaí Mirim e Mandu, subiram cerca de 50 cm em relação a medição anterior. O rio Sapucaí Mirim subiu de 3,50m para 4,00m e o Mandu foi de 3,00m para 3,50m.

Nível dos rios Sapucaí Mirim e Mandu continuam subindo (foto: Prefeitura de Pouso Alegre)

Previsão do tempo

De acordo com a Defesa Civil, uma nova Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se configura perpassando o estado de Minas Gerais, mantendo-se ativa pelos próximos dias. O tempo estará instável, com predomínio de nublado no Sul do estado. Há previsão de tempestades severas, produzindo chuva intensa.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta nesta sexta-feira (07/01), válido até este sábado (08/01), para chuvas intensas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco, como Pouso Alegre.

No sábado (08/01), os termômetros ficam entre 17°C e 20°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. A mesma previsão vale para o domingo (09/01), segundo o Inmet.

(Iago Almeida, especial para o EM)