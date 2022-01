Terreno cede e parte de um prédio desaba em BH

Reportagem do jornal Estado de Minas flagrou desbamento de parte de um prédio em construção na rua Geraldo Lambertuci, com Sustenido, bairro Novo São Lucas. Terreno vem cedendo, diante da quantidade de chuva e outros prédios estão em risco. Vídeo: Leandro Couri pic.twitter.com/9iwCv411Ji

Parte de um prédio em construção desabou na Rua Geraldo Lambertuci, esquina com Rua Sustenido, no Bairro Novo São Lucas, em Belo Horizonte.

O repórter fotográfico do Estado de Minas Leandro Couri flagrou o momento em que o terreno começa a ceder e parte de um prédio vai abaixo.

Prédio atingido no Novo São Lucas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Várias construções e residências próximas estão em risco, com as estruturas já descobertas devido ao deslizamento do terreno.