Zema se manifesta sobre queda de rocha em Capitólio: 'Dor e tragédia'

“Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso Estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O Governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros”, escreveu o governador.

De acordo com Zema, os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. "Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários", disse.

Um vídeo impressionante flagra o momento em que a pedra se desprende, cai na água e aparentemente chega a atingir ao menos duas embarcações. Nas imagens, pessoas próximas se desesperam com a iminência da queda da rocha.





Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou duas mortes entre as vítimas que estavam nas embarcações atingidas. Os bombeiros confirmaram que 32 pessoas ficaram feridas - ao menos duas em caso grave.