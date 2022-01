Rocha se desprende, acerta lanchas e mata 5 pessoas e fere 32

Vídeo mostra momento em que as pedras deslizaram em Capitólio (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um deslizamento de rochas no lago de Furnas, em Capitólio, Região Centro-Oeste de Minas, atingiu ao menos três embarcações, matou 5 pessoas e deixou 32 feridos na tarde deste sábado (8/1). Ao menos 20 pessoas ainda estão desaparecidas nas águas.









Os bombeiros calculam que as pedras caíram de mais de cinco metros de altura.





Mortos

De acordo com o porta-voz do CBMG, tenente Pedro Aihara, dois homens estão entre os mortos. Eles ainda não foram identificados, pois foram muito machucados pelo impacto das rochas. Detalhes sobre os outros três óbitos ainda não foram divulgados.

Resgatados, os corpos ainda não foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Segundo Aihara, permanecem no posto de comando montado provisoriamente no clube náutico de Capitólio.

Feridos

Dos 32 feridos contabilizados, ao menos 23 já receberam atendimento na Santa Casa de Capitólio e foram liberados. Nove estão internados em hospitais nas redondezas da cidade.





Dois na Santa Casa de Piumhi, com fraturas expostas.

Quatro na Santa Casa de São João da Barra com ferimentos leves.

Três na Santa Casa de Passos - ainda não há confirmação sobre o estado de saúde dessas vítimas.





Nenhuma vítima foi identificada até o momento.





Resgate

Ao menos 40 militares estão no local, entre bombeiros de Passos, que fica 74 km de Capitólio; Piumhi, a 23 km da localidade, além de membros da Marinha. As guarnições contam com mergulhadores, além de aparato técnico especializado, como o helicóptero Arcanjo 08, equipado com estrutura de evacuação aeromédica par transporte de vítimas em estado grave.





Marinha apura causas

A Marinha do Brasil informou, por meio de nota, que vai abrir inquérito para apurar as causas do acidente. Segundo nota divulgada pela instituição, a Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. (veja abaixo o texto na íntegra).





Vídeos

Imagens feitas por passageiros de um lancha que circulava na área turísticas mostram o momento em que a pedra se desprende, cai no lago e atinge embarcações. Segundos antes do deslizamento, os autores do vídeo tentam avisar sobre a tragédia.





Confira a nota da Marinha do Brasil:

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um acidente, no fim da manhã de hoje, após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam a região dos cânions, em Capitólio-MG.





A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local.





Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido.