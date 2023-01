Após chuvas, trem que liga Vitória a Minas volta a circular parcialmente

Trecho entre Itabira e Nova Era permanece temporariamente suspenso (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press ) O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas retomará parcialmente a circulação nesta terça-feira (17/1). Conforme a Vale, responsável pela administração do serviço de transporte ferroviário, a viagem será realizada entre as estações de Mário Carvalho, em Timóteo, e Pedro Nolasco, em Cariacica (ES).

Conforme explica a empresa, a restrição parcial está sendo adotada “para tratar os efeitos das fortes chuvas e visa garantir a segurança dos passageiros e empregados”. A mineradora ainda pontua que equipes de manutenção trabalham para restabelecer "as condições operacionais adequadas para a retomada do trem”.

“Os passageiros com viagens afetadas podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser obtidas por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000”, finaliza a Vale em comunicado emitido por sua assessoria.