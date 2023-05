Vídeo: veja o momento em que homem agride ex-mulher com socos e tapas

432

Momento em que o agressor ataca a ex (foto: Reprodução/Redes sociais)

A agressão de um homem contra sua ex-mulher grávida foi flagrada por uma câmera de segurança durante o fim de semana em Uberlândia. O agressor é procurado pela polícia depois de dar socos e tapas na vítima, que estava com o filho de 5 anos no momento do crime. Ele não aceita a separação e já agrediu a mulher outras vezes.

De acordo com o vídeo do momento da agressão e com o relato da vítima à Polícia Militar (PM), a mulher saía da casa da mãe para a própria residência, no bairro Laranjeiras, quando o ex-marido se aproximou dela em um carro. Ele desceu do veículo e tentou levar o filho consigo. A criança teria se negado a ir com o pai.

Quando o menino foi puxado pela mãe, o homem deu um tapa na mulher e a golpeou várias vezes com mais tapas e socos. Ele também a xingou antes de ir embora. Um outro homem estava no carro, mas ele não tentou cessar as agressões.

A vítima ainda contou que essa não foi a primeira vez que apanha do ex. Ela tem três boletins de ocorrência relatando outros episódios similares. Ele chegou a ser preso por isso em abril deste ano, mas foi liberado.

O casal está separado desde janeiro, mas a situação não é aceita pelo homem. A ex-esposa está grávida de 5 meses e tenta conseguir medida protetiva contra o agressor. Ele fugiu após as agressões e não foi encontrado pela polícia.