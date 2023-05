Vereador do PSD morre após acidente em Minas Gerais

432

José Milton Campos, tinha 64 anos; mulher, 68, e filha, 38, não tiveram estado de saúde divulgado. (foto: foto: Câmara Municipal de Guapé/Reprodução)

O vereador José Milton Campos (PSD), morreu nesta segunda-feira (22/5), após se envolver em um acidente de carro na MG-170 entre Ilicínea e Guapé, no domingo (21/5).

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRMG), o político, a mulher e a filha estavam em um veículo, quando uma caminhonete perdeu o controle e atingiu o carro.

Os três foram socorridos e Campos foi internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Passos.

O acidente aconteceu no km 156, depois de o político do PSD ter buscado a filha na cidade de Boa Esperança.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato por telefone com a Câmara Municipal e com a Prefeitura de Guapé, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.

O horário do velório e o sepultamento ainda não foram divulgados.