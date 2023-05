Homem é sequestrado em frente a bar; corpo é achado carbonizado

Um homem, de 29 anos, foi morto carbonizado em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na noite desse domingo (22/5). De acordo com informações da Polícia Militar, ele sofreu um sequestro e logo depois foi assassinado.

De acordo com a PM, os quatro mandaram a vítima retornar para o veículo em que estava. Parte do grupo entrou junto com a vítima no carro e os dois veículos deixaram o local sentido ao município de Realeza.

Minutos depois, a Polícia Militar recebeu o chamado de que um carro estava pegando fogo na estrada do Córrego Maricá, na zona rural de Manhuaçu. Ao chegar no local, os policiais perceberam que se tratava do carro da vítima. Na parte de trás do veículo, os PMs encontraram o corpo carbonizado.

Os policiais conversaram com parentes da vítima, que relataram que não sabiam de problemas do homem com alguma pessoa. A Polícia Militar fez uma busca pela região em que o corpo foi encontrado, mas nenhum suspeito, ou pista dos suspeitos, foram encontrados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.