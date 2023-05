Homem é preso suspeito de esfaquear e matar o próprio irmão

432

Polícia Civil fez rastreamento na região rural da cidade de Inhapim e localizou suspeito de esfaquear irmão (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem foi preso suspeito de esfaquear e matar o próprio irmão durante uma discussão no distrito de Macadame, na zona rural de Inhapim, região do Rio Doce. O crime foi na última quinta-feira (18/5) e o suspeito foi localizado no dia seguinte.

Segundo a Polícia Civil, o homem tem passagens por outros crimes violentos e estava com um mandado de prisão em aberto por ter sido condenado por roubo.

No curso dos levantamentos para localizar o suspeito, os policiais civis receberam informações que um homem, com características similares à do suspeito do homicídio, seguia em uma moto sentido ao centro urbano de Inhapim.

Foi feito um cerco pelos policiais para que a prisão fosse efetuada. Ao proceder à abordagem, a PC verificou que o cidadão era sobrinho do suspeito. A moto conduzida por ele tinha queixa de roubo. O homem foi preso em flagrante por receptação.

Seguindo com o rastreamento, os policiais identificaram o local onde o suspeito estava. Assim, em atuação conjunta com a Polícia Militar, o suspeito do homicídio foi preso em flagrante pelo crime e teve o mandado de prisão cumprido.

Após os trabalhos de polícia judiciária o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

O conduzido pela receptação foi autuado em flagrante e liberado mediante o pagamento de fiança. A moto apreendida será vistoriada e, após, restituída ao real proprietário.