Homem com suspeita de embriaguez atropela duas pessoas em ponto de ônibus

Polícia Militar localizou suspeito com as características passadas pelos dois pedestres atropelados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um motorista, de 62 anos, foi preso por atropelar dois pedestres em um ponto de ônibus na noite desse domingo (21/5), no Bairro Serra Verde, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os pedestres, de 35 e 29 anos, caminhavam perto de um ponto de ônibus quando foram atropelados. Eles tiveram ferimentos leves e foram atendidos. As vítimas ainda informaram à polícia que o motorista fugiu sem prestar socorro.

Com as características do suspeito e do carro, a polícia localizou o motorista, que informou estar passando pela rua quando notou uma discussão na calçada e uma das vítimas se jogou na frente do carro. Ele ainda contou que fugiu depois de ser hostilizado pelos pedestres.

A passageira do carro, que estava dentro do veículo no momento do acidente, contou que viu o momento em que o homem dormiu ao volante, perdeu o controle da direção e atingiu as duas pessoas.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista tinha sinais de embriaguez, como odor etílico e andar cambaleante, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e o carro apreendido e levado para o pátio do Detran.