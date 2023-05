Carros batem e capotam rua abaixo deixando 5 feridos no Bairro Serra

432

Carros bateram e capotaram descendo a Rua Desembargador Mario Matos deixando cinco feridos (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Bombeiros precisaram ajudar a remover dois feridos de dentro dos carros (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Ao capotar carros passaram por pontos de ônibus e casas. Área foi interditada pelos bombeiros (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Dois carros bateram e capotaram rua abaixo na manhã deste domingo (21/5) deixando cinco pessoas feridas no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.De acordo com os bombeiros, dois dos feridos estavam em estado grave e as demais vítima tinham ferimentos leves. Os veículos batidos rolaram próximos a casas e pontos de ônibus, mas não atingiram ninguém.O acidente ocorreu por volta das 6h30, na Rua Desembargador Mario Matos, via de forte descida em sentido único até a esquina com as ruas Niquel e Palmira.Em um dos veículos, estavam três homens com idade aproximada de 25 anos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). No outro, dois homens, um com cerca de 50 e outro com 25 anos, estimaram os bombeiros, que não têm informações sobre parentesco entre as vítimas."Assim que chegaram, os militares identificaram que não haviam vítimas presas às ferragens, contudo, alguns dos envolvidos estavam retidos dentro dos veículos", informa a corporação."Os bombeiros realizaram a retirada segura e os primeiro socorros ainda no endereço e deixaram as vítimas aos cuidados do SAMU para condução ao hospital", afirma o CBMMG.