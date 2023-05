Carro pega fogo ao dar partida na frente de escola de Montes Claros

432

Carro pegou fogo assim que motorista tentou dar a partida (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Bastou o motorista virar a chave para dar a partida em seu Chevrolet Corsa para que o veículo pagasse fogo, obrigando os bombeiros a atuar. O incêndio foi na manhã deste sábado (20/5), na rua Doutor Mário Veloso, em Montes Claros, no Norte de Minas.O acidente ocorreu na frente da Escola Normal, no Bairro Jardim São Luiz, local praticamente separado do Centro apenas pela BR-135."Segundo o proprietário, assim que deu partida no carro, percebeu chamas no painel seguido de incêndio. A guarnição chegou ao local e encontrou funcionários de um supermercado próximo atacando as chamas com extintores. O combate foi assumido pelos bombeiros e o risco eliminado. Não houve vítimas nesse atendimento", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.Entre as causas mais comuns de incêndios de veículos, segundo a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), estão as falhas nos sistemas elétricos, vazamentos de combustível devido a mangueiras danificadas, tanques ou conexões soltas, superaquecimento do motor, falhas no sistema de escapamento e problemas mecânicos, como mau funcionamento dos freios, atrito excessivo entre componentes ou problemas no sistema de lubrificação.Em caso de início de incêndio no veículo, os bombeiros recomendam algumas atitudes. A pessoa deve manter a calma, parar o veículo em um local seguro, longe de outros veículos, edifícios e materiais inflamáveis.Em seguida, é recomendado desligar o motor e sair do veículo rapidamente, garantindo que todos os ocupantes também saiam e fiquem a uma distância segura de pelo menos 30 metros. Não abra o capô pois o ar que entra alimenta as chamas. Acione os bombeiros e utilize extintores portáteis se se sentir seguro.