Incêndio atinge loja de autopeças no Anel

Incêndio atingiu loja de auto peças no Anel Rodoviário de BH (foto: CBMMG/Divulgação)



Um incêndio em um matagal próximo ao Anel Rodoviário, no bairro Jardim Montanhês, na região Noroeste de Belo Horizonte (MG), atingiu uma loja de autopeças e destruiu carcaças de veículos na tarde deste sábado (20/5).









De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se iniciou na vegetação e tomou proporção de incêndio antes de atingir as ferragens de veículos da loja. Até o momento, não há confirmação do que teria iniciado o incêndio e o órgão afirma que os riscos no local já foram eliminados.

