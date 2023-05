Adolescente é apreendido com réplica de fuzil e 13 porções de maconha

432

Polícia apreendeu 13 porções de maconha, uma balança de precisão, uma réplica de fuzil, um celular e R$ 87 em dinheiro (foto: PMMG/Divulgação)

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido com uma réplica de fuzil no bairro Caravelas, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, na noite desse domingo (21/5).

Segundo a Polícia Militar, o jovem foi localizado depois de uma denúncia anônima informou que o adolescente estava vendendo drogas na região a mando de outro homem.

Com as informações, os militares foram até o local e flagraram o momento em que o adolescente passava um objeto para o que a PM apontou ser usuários de droga e recebia algo em troca.

Os policiais fizeram a abordagem. O jovem estava com uma balança de precisão na cintura e tentou dispensar uma bucha de maconha.

Ele foi apreendido e assumiu que vendia drogas. Ele ainda afirmou que em sua casa, debaixo da escada, havia mais porções de maconha escondidas.

No armário, os militares encontraram um simulacro de fuzil, que foi apreendido.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com 13 porções de maconha, uma balança de precisão, uma réplica de fuzil, um celular e R$ 87 em dinheiro.