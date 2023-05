Traficante com kit de pistola metralhadora e mira holográfica é preso em BH

432

Kit que transforma pistola em metralhadora e mira holográfica



Um traficante, de 20 anos, foi preso na manhã deste domingo (21/5), no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte, com um kit Roni. Capaz de disparar 20 vezes por segundo e dotado de mira holográfica que amplia a precisão do atirador, esse armamento moderno acoplado à pistola Glock 40 milímetros custa perto de R$ 30 mil e estava a serviço do tráfico de drogas na capital mineira. O conjunto apreendido pela Polícia Militar mostra que o crime tem se preparado e reúne cada vez mais meios de poder de fogo.





O armamento tinha o chamado kit Roni que é um aparato que converte a base da pistola em uma carabina ou quase submetralhadora, conferindo maior estabilidade de tiro e a plataforma para módulos diferentes, neste caso, uma mira holográfica, que permite ainda mais precisão ao atirador.









“Quando chegamos, fomos recebidos pela mãe e a avó do suspeito. Afirmamos que era preciso conversar com ele. Ao saber disso, o homem tentou fugir pelos fundos correndo. Mas anteriormente nós já tínhamos cercado a casa. Ele fugiu para dentro de um banheiro e nós dissemos que era para ele desistir. Ele então disse que estava com uma pistola na cintura e que sairia com as mãos para cima”, conta o sargento Rafael Oliveira, do Gepar, descrevendo o momento da prisão.





Depois de ter encontrado a pistola Glock 40 milímetros, os policiais tiveram elementos para iniciar uma busca na casa. Encontraram um rádio comunicador usado para alertar os criminosos sobre inimigos ou a aproximação da polícia. Em uma mochila, foram encontrados 28 buchas de maconha separadas para a venda e o Kit Roni com a mira holográfica.

“O suspeito é conhecido das autoridades pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas no aglomerado. Apesar de as gangues estarem em paz, esse armamento moderno é uma forma de demonstrar poder para a comunidade, os rivais e a polícia”, afirma o sargento.





Segundo informações do militar, o suspeito detido com o armamento e as drogas pertence à quadrilha denominada “Organização Terrorista Arara”, que disputa bocas de fumo e o controle das imediações da Praça do Cardoso. O material e o suspeito foram levados para a Central de Flagrantes (Ceflan) 3, da Polícia Civil, no Barreiro.





Como funciona o kit Roni



O kit Roni consiste em um invólucro de polímero resistente que envolve a pistola Glock, fornecendo uma estrutura de suporte e adicionando recursos adicionais. Ele geralmente possui uma coronha retrátil, trilhos picatinny para acessórios como miras ópticas, lanternas e empunhaduras verticais, além de um trilho superior para acoplar miras iron sights ou red dot.





Com o kit Roni, a pistola Glock ganha uma maior estabilidade, precisão e controle de recuo, tornando-se mais fácil de manejar e disparar com precisão. Além disso, o kit geralmente possui uma extensão do cano da pistola, permitindo um melhor desempenho balístico e alcance efetivo.





As capacidades de um kit Roni para Glock podem variar dependendo do modelo específico, mas, em geral, ele oferece uma maior versatilidade à pistola, permitindo a instalação de uma ampla gama de acessórios táticos.





Uma mira holográfica é um tipo de dispositivo óptico utilizado em armas de fogo para auxiliar no apontamento do alvo. Ela usa a tecnologia holográfica para projetar um retículo (marcação) luminoso sobre o campo de visão do atirador.





Ao contrário das miras convencionais, que utilizam lentes e espelhos para direcionar a linha de visão do atirador, as miras holográficas projetam um retículo em um plano óptico, geralmente no campo de visão do olho dominante do atirador. Esse retículo é composto por um padrão holográfico que aparece como um ponto, um retículo em forma de cruz ou outro padrão selecionado.





Uma das principais diferenças entre as miras holográficas e outros tipos de miras, como as miras telescópicas (scopes), é a forma como o retículo é projetado. Enquanto as miras telescópicas usam lentes para ampliar a imagem do alvo, as miras holográficas projetam o retículo diretamente no campo de visão sem ampliação. Isso permite que o atirador mantenha um amplo campo de visão e adquira alvos rapidamente, mantendo ambos os olhos abertos.





Outra diferença é a capacidade das miras holográficas de manter a consistência da projeção do retículo, independentemente do posicionamento do olho do atirador. Isso significa que o retículo permanece visível mesmo se o atirador não estiver com o olho perfeitamente alinhado com a mira. Isso pode ser vantajoso em situações de tiro rápido e em movimento.





As miras holográficas também tendem a ser mais compactas e leves em comparação com as miras telescópicas, tornando-as populares em aplicações táticas e militares, bem como em competições de tiro.