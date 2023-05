Acusado de matar empresário a tiros é condenado a 16 anos de prisão

432

O acusado Cássio Nascimento do Vale foi absolvido da acusação. O condenado Lucas Carvalho Costa está foragido (foto: TJMG/Divulgação)

Lucas Carvalho Costa, acusado de matar o empresário Adriano Costa Vale a tiros de fuzil, em 2018, foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão. Porém, Costa está foragido. Já o outro acusado do crime, Cássio Nascimento do Vale, foi absolvido pelos jurados, na tarde desta segunda-feira (22/5), em julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na Avenida Raja Gabaglia, Bairro Luxemburgo, Região Centro-sul de BH.





A sessão começou na manhã de hoje, quando todas as testemunhas foram dispensadas. O promotor Cristian Lúcio da Silva começou a falar por volta das 9h30. Após o tempo para acusação, a defesa apresentou seus argumentos. Como a promotoria abriu mão da réplica, os jurados se reuniram para a votação.





Relembre o caso





O empresário Adriano Costa Vale foi morto em 26 de fevereiro de 2018 , quando saía de casa, no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de BH, e foi surpreendido por homens armados com fuzil que dispararam mais de 50 vezes.





Segundo o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, “em razão de divergências atreladas à criminalidade e por acreditar que a vítima fornecia informações a integrante de grupo criminoso rival”.





Na denúncia, o MP alega ainda que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. “Os denunciados abordaram o ofendido sorrateiramente, nas imediações da via pública, alvejando-o no momento em que se encontrava no interior de seu veículo automotor, na companhia de sua avó.”





A avó do empresário tinha 83 anos, na época, e acabou ferida com estilhaços de bala. A Polícia Civil esteve no local e destacou que o crime poderia estar relacionado com o tráfico de drogas. Adriano já havia sido preso por assalto, em 2005. Dois anos depois, o pai da vítima também foi morto a tiros.