Homem é morto a pauladas ao receber "corretivo" por invadir casa

Carro usado pelos criminosos (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi morto e outro ficou ferido após serem atacados a pauladas em Uberlândia na madrugada desta quinta-feira (15/6).O crime teria sido um "corretivo" por um suposto furto, que aconteceu no bairro dias antes.Os suspeitos já foram identificados e são procurados. O crime aconteceu no Bairro Ipanema, zona leste da cidade do Triângulo Mineiro.As vítimas foram atacadas por um homem e duas mulheres, que chegaram em um carro e usaram cabos de vassoura na agressão. Um dos agredidos caiu no chão desmaiado.Logo após o espancamento, o trio agressor entrou no carro e chegou a dar ré no veículo para atropelar o homem caído. Depois fugiram. Uma câmera de segurança captou o momento.Ferido, o outro homem agredido conseguiu ajuda de trabalhadores do aeroporto de Uberlândia. Ele foi levado para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Tibery e identificou as pessoas envolvidas no crime. Apesar disso, não deu detalhes sobre a motivação.Os policiais, então, dividiram o trabalho nas buscas pelo trio, e na busca por informações junto a testemunhas.O que foi dito aos militares é que tanto o homem que morreu quanto o ferido teriam relação com furto a uma casa na região do bairro e a agressão seria uma vingança.Carteira e outros objetos que pertenciam à vítima foram levados, o que pode converter o crime de assassinato para latrocínio, caso seja entendido dessa forma pela investigação.