Defesa Civil: Prédio atingido por fogo no Buritis não foi interditado

432

A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o prédio atingido nesta quarta (14/6) por incêndio no Bairro Buritis , Região Oeste de Belo Horizonte, não sofreu danos estruturais. O órgão também divulgou, através de nota, que os apartamentos não foram interditados.









A Defesa Civil afirma que as instruções foram repassadas para o responsável, que foi notificado quanto aos riscos e ações necessárias para atenuá-los.

O incêndio

Os moradores do prédio ficaram assustados na madrugada desta quarta-feira (14/6) com o incêndio iniciado na garagem do prédio localizado no Bairro Buritis.





De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o incêndio começou por volta das 2h da manhã. Quinze andares do prédio, que possui salas comerciais nos primeiros andares, foram evacuados. Um morador cadeirante e outro com dificuldade de locomoção receberam ajuda especial para saírem com mais rapidez.





Ninguém ficou ferido, e pelo menos 19 veículos foram atingidos. As causas do incêndio ainda são investigadas.