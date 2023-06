Operação mira esquema de desvio de verbas na Santa Casa de Juiz de Fora

432

Funcionários da Santa Casa de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foram afastados após investigação sobre desvios de dinheiro público (foto: MPMG/Divulgação)

A Santa Casa de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, é alvo de uma operação contra desvios de verbas públicas da saúde. Na manhã desta quinta-feira (15/6), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade mineira, e determinou afastamento de profissionais.A operação também estabeleceu o sequestro de imóveis e indisponibilidade de bens que somam mais de R$ 8,5 milhões. As investigações começaram a partir de denúncias de favorecimentos pessoais e desvio de recursos públicos e privados da área de saúde.Os mandados foram cumpridos em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro (RJ). O processo está sob sigilo judicial, por isso, o MPMG não informou detalhes da investigação e quantas pessoas foram presas. A operação é em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata e do Ministério Público do Rio de Janeiro.A Santa Casa de Juiz de Fora socorreu o ex-presidente (PL), após a facada que sofreu em 2018, durante sua campanha para presidência. Com caixa negativo em mais de R$ 20 milhões, o hospital filantrópico recebeu, por emenda do próprio Bolsonaro, uma verba de R$ 2 milhões em 2020.Por meio de nota, a Santa Casa afirma ter colaborado com as investigações do Ministério Público. "Isso seguirá sendo feito, mantendo a postura de transparência que sempre foi adotada pelo hospital e sua diretoria", diz o texto.