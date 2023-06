Cenas cinematográficas em perseguição policial em Sete Lagoas

432

Polícia Militar cercou todo o centro de Sete Lagoas na noite de quinta (foto: Redes sociais)

De repente um carro entra numa rua em alta velocidade, atrás dele, em perseguição, várias viaturas policiais, troca de tiros. São cenas dignas de um filme policial, no entanto, dessa vez era realidade e aconteceu em Sete Lagoas, na noite dessa quinta-feira (15/6).

Eram por volta de 22h, na Rua Santa Helena, no Centro de Sete Lagoas, quando um Gol vermelho chegou em alta velocidade. Atrás dele, três viaturas da PM. O motivo: durante uma blitz, policiais deram ordem de parar para o motorista, ele diminuiu a velocidade, como se fosse parar, mas acelerou em seguida e fugiu em alta velocidade.

Imediatamente, policiais em três viaturas iniciaram a perseguição. Em determinado instante, segundo a ocorrência policial, o motorista começou a atirar e os policiais revidaram. Nesse instante, uma viatura policial perdeu o controle e bateu em outro carro, onde havia três pessoas, que ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal.

A perseguição continuou e, finalmente, os policiais conseguiram cercar o fugitivo. O motorista, identificado como Carlos, de 28 anos, foi preso. Segundo os policiais, ele estva sob efeito de drogas. Não estava ferido. No carro, um VW Gol, duas marcas de balas, uma no vidro traseiro e uma no pneu. Depois de ser levado para o Hospital Municipal, para averiguar se o preso tinha sido ferido, o homem foi levado para a Delegacia de Plantão.