Seca já castiga Minas e deve durar mais tempo este ano

432

Cena de "seca verde": depois de a temporada chuvosa ter se interrompido ainda em janeiro no Norte de Minas, precipitações esparsas em abril e maio provocaram o fenômeno, em que a vegetação cresce, mas os mananciais permanecem vazios, sem o reabastecimento do lençol freático e consequente escassez na oferta de água para consumo humano (foto: Fotos: Defesa Civil São Francisco/Divulgação)





Um drama que chegou mais cedo, com a tendência de permanecer por mais tempo do que em anos anteriores. Este é o panorama da seca neste ano em Minas Gerais. Os efeitos severos da estiagem prolongada foram antecipados e motivaram a publicação pelo governo do estado, desde 10 de maio, de decreto da situação de emergência em 130 municípios mineiros, dos quais 91 localizados no Norte de Minas, onde milhares de moradores de comunidades rurais já sofrem com a falta d´água para o abastecimento humano. Em anos anteriores, o flagelo chegou em agosto, no pico da estiagem. Além da escassez hídrica, o clima seco liga o alarme para a necessidade prevenção contra o maior risco de incêndios florestais.





Para piorar, a previsão é que, o período de intempéries da “seca braba” será maior em 2023, com a demora na chegada da nova temporada chuvosa, como prevê o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo. Ele salienta que, devido ao fenômeno El Niño, a estiagem deste ano deverá ser mais demorada. “Isso significa que a estação chuvosa no Norte e Nordeste de Minas vai atrasar. As chuvas somente vão chegar em novembro. A seca será bastante severa. Poderemos ter dias ruins a partir de julho, (com) ausência de precipitações e baixa umidade do ar”, prevê Ruibran, chamando a atenção também para os riscos de incêndios florestais.





Os impactos da estiagem foram antecipados neste ano no Norte de Minas porque a temporada chuvosa 2022/2023 terminou antes do esperado. A partir de fevereiro não foram registradas densidades pluviométricas significativas nessa parte do estado. “A estação chuvosa no Norte de Minas até janeiro foi muito boa. Mas, nos meses de fevereiro e março, não tivemos chuvas na região”, relata Ruibran dos Reis.





Na segunda quinzena de abril e no início de maio, salienta o meteorologista, foram registrados baixos volumes de chuva na região, que serviram mais para a pecuária, criando o fenômeno da “seca verde”, com a vegetação crescendo, mas mananciais vazios e sem o reabastecimento do lençol freático.





O engenheiro agrônomo Carlos Juliano Brant Albuquerque, professor dos cursos de Agronomia e Zootecnia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que também é produtor rural no Norte de Minas, confirma que, de fato, as chuvas esparsas de abril fizeram ressurgir na região o fenômeno da “seca verde”. Porém, pondera, “não foi bom para a pecuária, pois faltou chuva para a rebrota do pasto. Consequentemente, houve o agravamento da seca, com dificuldade para alimentação do gado”.





MENOS CHUVAS Na quinta-feira, a Administração Nacional de Atmosfera (NOAA) dos Estados Unidos alertou que o fenômeno El Niño foi formado neste ano com uma antecipação de pelo menos um mês. Segundo os meteorologistas da agência americana, o fenômeno climático tem 56% de chances de ser considerado forte, elevando a temperatura da terra, com mais impactos nas regiões semiáridas.





“Quando se forma o El Niño, temos chuvas acima da média no sul do Brasil e poucas precipitações no norte e nordeste do país, o que atinge o Norte e Nordeste de Minas Gerais. Então, podemos esperar um final de inverno com temperaturas acima da média histórica e uma primavera muito quente nessas regiões”, prevê Ruibran dos Reis.





CAMINHÕES-PIPA Milhares de moradores de localidades rurais do Norte de Minas já sofrem com o pior efeito da seca: a falta de água potável. As prefeituras da região se viram como podem para atender as populações atingidas, mas esbarram na carência financeira. Por isso, aguardam socorro do governo do estado para contratar caminhões-pipa, a fim de levar o recurso hídrico para todas famílias de flagelados.





Por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), o governo do estado prepara processo licitatório para a contratação dos caminhões-pipa, a fim de socorrer todos os 130 municípios que tiveram a situação de emergência reconhecido em decreto estadual. O quadro emergencial nas referidas cidades também foi reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.





Já em abril, a Cedec lançou o “Plano Estadual Seca 2023”, orientando as prefeituras sobre o encaminhamento do Plano Municipal de Distribuição de Água Potável (PMDA) e de outros documentos para o recebimento dos caminhões-pipa e outras formas de ajuda humanitária, além de recursos públicos. O trabalho de orientação também é feito pela Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams).





Agente regional da Defesa Civil Estadual no Norte de Minas – vinculada à 11ª Região da Polícia Militar (RPM), o sargento Amadeus Mendes Lourenço solicitou à direção da Cedec a antecipação do envio dos caminhões-pipa às comunidades que já sofrem com a estiagem. Segundo ele, os volumes de água destinados a cada município