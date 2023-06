Calor ou frio? Veja a previsão para a Grande BH nesta semana

432

Até a próxima sexta-feira (16) não há previsão de chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O tempo seguirá firme em Belo Horizonte e Região Metropolitana nesta semana. Até sexta-feira (16/6), o "céu de brigadeiro" vai continuar, ou seja, azul e quase sem nuvens.





"Por ser transição de estação, não tem como elaborar uma previsão de muito tempo agora. Há uma frente fria no Sul do Brasil, mas não deve chegar a BH, apenas no Sul de Minas", diz, se referindo ao inverno que está chegando no próximo dia 21.