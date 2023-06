Corpus Christi: MG registra 6 mortes, 27 feridos e 132 acidentes em 4 dias

432

Ao menos 27 pessoas ficaram feridas e seis morreram durante acidentes em rodovias mineiras (foto: CBMMG / Divulgação) Ao menos 27 pessoas ficaram feridas em acidentes envolvendo carros e caminhões nas estradas de Minas Gerais durante os quatro dias de feriado prolongado de Corpus Christi. Seis pessoas morreram nas batidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), de quinta-feira (8/6) até as 17h deste domingo (11), pelo menos 132 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito em estradas e cidades foram registradas no estado.

Das oito ocorrências noticiadas pelo Estado de Minas desde quinta-feira (8/6), apenas duas não tiveram registro de morte. As batidas aconteceram no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, e em Carmópolis de Minas.

O último acidente foi registrado na manhã deste domingo (11/6), na BR-381, em Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste do estado, quando cinco pessoas se feriram em uma colisão entre dois veículos. Uma delas teve que ser socorrida pelo Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros.









Em Conceição do Pará, um homem de 42 anos que pilotava uma moto morreu ao bater de frente com um carro na MG-423. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motorista do automóvel relatou que trafegava na rodovia, sentido Nova Serrana/Pitangui, quando viu uma moto vindo em sentido contrário.





A mulher afirmou que a vítima conduzia a motocicleta na faixa de marcação viária, quando a colisão aconteceu. Com o impacto da batida, a mulher disse que perdeu o controle do carro, que foi parar em uma árvore às margens da rodovia. Ela teve ferimentos leves, já o motociclista morreu na hora após o corpo dele ser arremessado e bater no asfalto.





Interdições

Ainda na manhã de quinta-feira, uma mulher de 64 anos morreu e outras sete pessoas se feriram em uma batida entre dois carros na MGC-496, em Corinto, na Região Central de Minas. De acordo com o motorista de um dos veículos, ele foi surpreendido pela condutora do outro carro que invadiu a contramão.

Durante a tarde, outra mulher faleceu depois de o carro que estava dirigindo capotar e cair de uma ribanceira na BR-262, próximo ao trevo de Juatuba, na Grande BH. Mais tarde, em outro trecho da mesma rodovia, um acidente entre um carro e duas carretas matou uma pessoa e deixou duas feridas, em Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado.





A via chegou a ficar 22h interditada, já que, com a colisão, as carretas que estavam carregadas de piche e óleo para caldeira tombaram e espalharam os produtos pela pista e pela marginal.





Já na BR-040, em Congonhas, a pista no sentido Rio de Janeiro chegou a ficar fechada, com o trânsito fluindo com lentidão em mão dupla no sentido BH, devido a uma batida entre dois carros que matou uma pessoa e deixou sete feridos. O trecho ficou bloqueado por algumas horas e logo foi liberado. Com o impacto da batida, um dos carros ficou completamente destruído depois de ser arremessado e capotar à margem da pista.





Volta para casa





O especialista em trânsito Silvestre de Andrade explica que o tráfego nas rodovias durante feriados prolongados, principalmente no início do mês, é mais denso devido ao grande número de carros transitando nas estradas e rodoviárias. Para ele, apesar de óbvio, a melhor dica para os motoristas nesses casos é seguir à risca as normas de trânsito.





“Respeitar a legislação parece redundante, mas não é. As pessoas desrespeitam as normas de trânsito achando que é normal, e praticamente em todas as vezes que ocorre um acidente, ele é precedido de um desrespeito a essas leis”, diz.

Silvestre afirma que, no trânsito, a melhor direção defensiva é a precaução. “Dê uma distância de dois a três segundos de distância do veículo da frente, assim, caso seja necessário tomar alguma atitude inesperada, o condutor terá tempo hábil. Outro ponto é não tentar ultrapassar um carro que esteja na mesma velocidade que você, ou deixar que o veículo que esteja mais rápido que você te ultrapasse”.





A Arteris, concessionária que administra a BR-381, local em que houve registro de alguns acidentes durante o feriado, recomenda que os motoristas façam um check-up completo do veículo antes de iniciarem a viagem, além de respeitarem os limites de velocidade, e que todos os ocupantes usem cinto de segurança, inclusive que crianças sejam transportadas em cadeirinhas ou assento específico, de acordo com a idade.