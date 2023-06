Batida entre carro e caminhão fecha BR-381

432

Aeronave Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, foi acionada para prestar socorro às vítimas de acidente na BR-381 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um acidente entre carro e caminhão fechou a pista da BR-381, em Carmópolis de Minas, Centro-Oeste do estado, na manhã deste domingo (11/6).

O acidente foi na altura do km 586 da rodovia. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o carro bateu na traseira do caminhão.

O motorista do carro está preso às ferragens do veículo. O helicóptero Arcanjo, dos bombeiros, foi acionado para prestar socorro à vítima.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a rodovia, a pista sentido São Paulo está fechada para a atuação das equipes de resgate.

No momento, há 3 km de engarrafamento.

Além do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.