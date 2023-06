BH: postos de saúde abrem neste sábado (17/6) para vacinação

432

Postos de saúde de BH abrem, neste sábado (17/6), para vacinação e atendimento de pacientes com sintomas gripais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil)

Teleconsultas

Quatro centros de saúde de Belo Horizonte abrem neste sábado (17/6) para vacinar a população contra a gripe, COVID-19 e meningite C. As unidades também irão atender pacientes com sintomas de dengue, chikungunya ou doenças respiratórias.As unidades que estarão abertas são as dos bairros: Barreiro de Cima, São Paulo, São Cristóvão e Rio Branco. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. O atendimento de pacientes com sintomas gripais acontece das 7h às 18h.Poderão se vacinar contra a COVID, com o imunizante bivalente, quem tem 18 anos ou mais; e contra a gripe o público em geral a partir dos 6 meses de idade. Lembrando que é necessário apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacinação.As crianças que podem se vacinar neste sábado contra a gripe devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, documento de identificação com foto, certidão de nascimento e cartão de vacina.A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ressalta que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, as vacinas contra a COVID-19 e gripe.A PBH também mantém a oferta de teleconsultas para pessoas com sintomas gripais. O atendimento acontece das 7h30 às 18h30 e deve ser agendado a partir das 7h, no site da PBH.O serviço é exclusivo para pessoas residentes na capital mineira e que estejam cadastradas em Centros de Saúde do município. Os que ainda não são inscritos devem procurar o posto de saúde.