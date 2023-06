Gripe em BH: prefeitura atende mil pacientes por dia com sintomas gripais

A imunização continua sendo a melhor forma de prevenir (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O número de casos de gripe está crescendo no país, e, em Belo Horizonte, a prefeitura (PBH) faz uma média de mil atendimentos por dia nos Centros de Saúde em pessoas com sintomas gripais. A origem da infecção pode ser diversa, mas o caminho de prevenção é parecido com outras doenças respiratórias: vacinação, higiene de mãos e evitar contato com outras pessoas enquanto estiver doente. O dado é referente aos 12 primeiros dias de junho.