Chove em BH depois de 15 dias; veja previsão completa para o fim de semana

Última vez que choveu em BH foi no dia 1º de junho, na Região do Barreiro (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press) Depois de 15 dias volta a chover em Belo Horizonte no fim da tarde desta sexta-feira (16/6). A previsão é que as precipitações continuem durante o final de semana, isso porque o avanço de uma frente fria contribui para a possibilidade de chuvas isoladas, de até 20 mm.

Conforme a Defesa Civil municipal, a última vez que choveu em BH foi no dia 1º de junho, na Região do Barreiro. Na ocasião, o acumulado chegou a 3 mm, o que equivale a 15% do volume esperado para este sábado e domingo.









Com o avanço da frente fria, a umidade relativa do ar deve aumentar. Em Belo Horizonte, às 15h desta sexta-feira, o índice deve estar em 44%. Já em Minas, será de 28%.

Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte para o fim de semana:

Sábado (17/6): Céu nublado com pancada de chuva e trovoada isolada. Temperatura máxima, 25ºC, mínima de 16°C.

Domingo (18/6): Céu parcialmente nublado com chuva isolada. Temperatura máxima, 24ºC e mínima de 13°C

Segunda-feira (19/6): Céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer. Temperatura máxima, 24ºC e mínima de 12°C.





Confira a previsão do tempo para Minas Gerais para o fim de semana:

Sábado (17/6): Céu nublado com pancada de chuva e trovoada isolada no Noroeste, Oeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada no Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima, 32ºC e mínima de 8°C

Domingo (18/6): Céu parcialmente nublado com chuva isolada no Norte, Central Mineira, Metropolitana, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro com nevoeiro ao amanhecer. Temperatura máxima, 33ºC e mínima de 4°C

Segunda-feira (19/6): Céu nublado a parcialmente nublado com nevoeiro ao amanhecer na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer. Temperatura máxima, 33ºC e mínima de 5°C.