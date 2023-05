Adolescente mineiro é identificado como autor de ameaças de massacre em SC

Com perfil nas redes sociais, adolescente fez ameaças contra escola de Santa Catarina (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um adolescente de 14 anos, morador de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, foi identificado como um dos autores de ameaças de massacre a uma escola em Santa Catarina, no Sul do país.Aos policiais, o adolescente confessou o crime e disse não passar de uma brincadeira. Com ele, a Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu um tablet usado para publicar ameaças nas redes sociais.Segundo a polícia, a atitude teria provocado terror na comunidade local . "O fato demonstra a necessidade de constante vigília no uso das redes sociais por parte dos menores", destaca o delegado Cristiano Castelucci Arantes, da Polícia Civil de Mariana.A ação é um desdobramento das investigações da Polícia Civil de Santa Catarina. O adolescente não foi apreendido.O procedimento para apurar o ato infracional será remetido ao Poder Judiciário para providências pertinentes.