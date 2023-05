Vídeo: Homem rouba mulher e é perseguido pela polícia na Grande BH

Leia também: Mulher é atropelada por ônibus e fica em estado grave

Um homem, de 23 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (11/5), após uma perseguição policial em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é suspeito de roubar o celular de uma mulher na rua.Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada na rua Francisco Alves Tendo, no Bairro Londrina, quando chegava ao trabalho. Armado, o suspeito exigiu que ela entregasse o celular.A PM foi acionada e conseguiu localizar o suspeito a poucos metros do local do crime. Ele tentou fugir a pé, pulando muros e atravessando um córrego, o que levou a uma perseguição.O homem foi imobilizado pelos policiais, preso em flagrante e conduzido à delegacia.