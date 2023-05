Mulher é atropelada por ônibus em BH e fica em estado grave

O veículo arrancou o ponto de ônibus na calçada (foto: Hiago Rocha/Alterosa) Um ônibus bateu em um ponto de ônibus na Rua Carijós, esquina com a Rua da Bahia, na região central de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (11). O acidente feriu duas mulheres, uma delas em estado grave.





A BHTrans está no local do acidente organizando o trânsito e fazendo a reparação da sinalização do ponto de ônibus que foi danificada.