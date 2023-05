Acidentes na BR-381 complicam trânsito; uma pessoa morreu na Grande BH

Caminhão tombou na BR-381, em Ravena, na manhã desta segunda-feira (8/5) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Ao menos dois acidentes complicam o trânsito em diferentes pontos da BR-381, na manhã desta segunda-feira (8/5). O motorista que passa pela rodovia vai precisar de paciência.

Um caminhão tombou na pista da BR-381, no distrito de Ravena, em Sabará, na manhã desta segunda-feira (8/5), e complica o trânsito na rodovia.

O veículo tombou na pista sentido Vitória na altura do km 30. Uma faixa da via no outro sentido foi tomada por parte da carga, que saiu do compartimento do caminhão com o acidente.

Não há informações de feridos e ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

O trânsito está fluindo com lentidão no sistema pare e siga.

Na altura do km 503, em Betim, na Grande BH, a pista no sentido São Paulo está fechada devido a um acidente. Um motociclista caiu da moto e foi atropelado por carreta logo depois. Ele morreu no local.

Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, há 4 km de engarrafamento.