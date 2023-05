Motociclista morre em acidente que fecha a BR-381

Pista no sentido São Paulo está fechada na manhã desta segunda-feira (8/5) (foto: Arteris/Divulgação)

Um acidente com morte fechou a pista da BR-381, no sentido São Paulo. O acidente foi na altura do km 503, em Betim, na Grande BH.

Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, um motociclista caiu da moto e foi atropelado por uma carreta logo depois. Ele morreu no local.

A pista chegou a ser fechada para a atuação das equipes de resgate.

Às 9h15, a Arteris divulgou que a pista foi liberada, mas ainda há pontos de lentidão no trecho. O congestionamento chegou a 10 km.

Equipes da Arteris e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local e o acostamento segue interditado

Trânsito em outro ponto

Ainda na BR-381, em Ravena, na Grande BH, um caminhão tombou e fechou a pista no sentido Vitória. O trânsito flui no sistema pare e siga.