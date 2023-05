Acidente entre carros mata uma mulher e deixa duas pessoas feridas

Polícia Civil vai investigar a dinâmica do acidente na MG-060 (foto: PMRv/divulgação)

Uma mulher, de 22 anos, morreu em um acidente entre dois carros na tarde dessa terça-feira (9/5), na rodovia MG-060, em Pequi, na Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi uma batida frontal entre dois carros de passeio que seguiam em direção opostas. Ainda não se sabe qual carro invadiu a contramão de direção.

A mulher dirigia um Volkswagen Gol e era a única ocupante do veículo. Ela morreu ainda no local do acidente, de acordo com o médico da ambulância de Pequi.

No outro veículo, um Chevrolet Tracker, o motorista, de 22 anos, fraturou o fêmur direito e o passageiro, um homem, de 24, teve ferimentos leves. Os dois foram levados para o hospital de Pará de Minas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e vai investigar a dinâmica do acidente.

O corpo da mulher foi removido pela e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim pelo rabecão.

Os veículos foram liberados para os responsáveis.