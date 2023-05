Homem mata esposa e esfaqueia filha; outra filha de 9 anos viu o crime

O crime aconteceu em residência de Uberaba, no Triângulo Mineiro, mais precisamente no bairro Jardim Espanha (foto: Boca no Trombone/Divulgação) Um homem, de 46 anos, matou a esposa, de 38 anos, a facadas na manhã desta quarta-feira (10/5), na residência deles, localizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro.



Outra filha do casal, uma menina 9 anos, também presenciou o crime, mas não foi ferida. Ela foi encaminhada para uma casa de acolhimento por equipe do Conselho Tutelar.



Corpo da vítima seria incendiado



Ainda segundo informações do registro policial, o suspeito foi preso em flagrante, instantes depois de voltar ao local do crime com um galão de gasolina. Antes disso, ele trancou as filhas e a mãe dentro de um quarto, mas uma das meninas conseguiu fugir e pedir socorro aos vizinhos que acionaram a PM.



O suspeito disse aos militares que a sua intenção seria retornar à residência, tirar a sua mãe e filhas do local e atear fogo no imóvel, com o corpo da mulher dentro de casa.



Relato da filha do casal



A filha do casal, de 15 anos, contou à PM que, antes de ser morta, a mãe dela havia acabado de descobrir uma suposta traição do marido. Então, a vítima teria dito que iria fazer o mesmo com ele. Em seguida, o casal iniciou uma discussão e o homem esfaqueou a mulher.



Segundo relatos de vizinhos à PM, o casal discutia com frequência e uma tragédia dentro da casa da família já era esperada.

Na casa da família também residia a mãe do suspeito, uma idosa, de 75 anos, que tem problemas de saúde. Ela ficou sob cuidados de uma vizinha.