Linha de ônibus do Barreiro, em BH, pega fogo; veja o vídeo

Ônibus tem pane elétrica, incendeia e atinge carro e rede elétrica no Barreiro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Filmagens de moradores mostram as chamas tomando conta da dianteira do ônibus. Em um primeiro vídeo, percebe-se que havia muita fumaça saindo do veículo, filmagens posteriores exibem o fogo tomando conta do ônibus até queimá-lo por completo.