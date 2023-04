Um dia depois de aumento de passagem, ônibus pega fogo em BH

Um ônibus do transporte público de Belo Horizonte pegou fogo no início da manhã desta quinta-feira (20/4), debaixo do viaduto do Anel Rodoviário, no bairro São Paulo, na Região Nordeste.

Segundo o motorista do coletivo, o incêndio começou na frente do ônibus, onde fica o motor. Ele também disse que tentou apagar o fogo usando três extintores, mas sem sucesso.

No momento em que o incêndio começou, o ônibus, que faz a linha Bairro Belmonte/Estação São Gabriel, levava três passageiros, que saíram do coletivo e não ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

O incêndio aconteceu um dia depois do anúncio da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sobre o aumento da passagem de ônibus de BH para R$ 6. A mudança no valor representa uma alta de 33,3% (R$ 1,50) sobre cada passagem.

Ônibus foi completamente destruído no incêndio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Para Valdir Xavier de Souza, de 50 anos, que faz parte do Conselho Administrativo do Transporte Suplementar, o fogo é consequência do alto custo da manutenção dos veículos e brigas políticas.

“Um descaso do presidente da Câmara dos Vereadores, que fica de picuinha com o prefeito. Isso acontece por causa da falta de manutenção. O custo para manter o transporte é muito alto, tem mão de obra, mas é caríssima, a peça de ônibus é caríssima”.