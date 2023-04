Mulher é presa por atear fogo no marido, no interior de Minas

Um casal foi preso na última segunda-feira (17/4) suspeito de ter ateado fogo em um homem no início do ano e desovado o corpo dele em uma estrada próxima ao distrito de Cardosos, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais.A vítima era marido da suspeita de 41 anos. Ela e o amante estão sendo investigados por homicídio.

As investigações começaram no dia 13 de janeiro, com a descoberta do corpo carbonizado da vítima. Depois de sua identificação, a esposa foi considerada pela Polícia Civil a possível autora do crime.