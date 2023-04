Carga com quase 2 mil pares de tênis falsificados em MG é apreendida

No último dia 13 de março uma carga com 1 mil pares de tênis, também fabricada em Nova Serrana, foi apreendida no mesmo local (foto: Operação Foco)



Uma carga com quase dois mil pares de tênis com indícios de falsificação, de Nova Serrana, no Sul de Minas, foi apreendida por agentes da Força Especial de Controle de Divisas (Operação Foco) e auditores da Secretaria Estadual de Fazenda, nessa terça-feira (18/3). A apreensão foi em Comendador Levy Gasparian, no Sul do Estado do Rio de Janeiro.

A apreensão aconteceu no Posto de Controle de Fiscalização que fica no KM 6,5 da Rodovia Federal BR-040. O veículo entrou no posto e motorista apresentou nota fiscal sem recolhimento de ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Após checagem foi identificada a suspeita de falsificação da mercadoria.

A mercadoria está avaliada em aproximadamente R$ 90 mil. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Três Rios (RJ).

Nova Serrana é conhecida como a capital Estadual do Calçado Masculino. No último dia 11 de março, uma carga com 1 mil pares de tênis de Nova Serrana foi apreendida no mesmo local.