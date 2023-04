Ataque de abelhas no Carlos Prates deixa uma pessoa ferida

É o segundo caso de ataque de abelhas nos últimos dois dias (foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quarta-feira (19/4) para atender uma ocorrência de ataque de abelhas que deixou uma pessoa ferida no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte.





A ocorrência aconteceu na rua Peçanha, que precisou ser isolada enquanto os bombeiros dispersavam o enxame com a pulverização de água para localizar a colmeia em uma árvore de médio porte.





A colmeia foi removida pelas guarnições com a aplicação de jato nebulizado e com a contribuição da chuva forte que ocorreu no local. A área no entorno da árvore permanece isolada, mas o trânsito foi liberado. De acordo com a corporação, a ocorrência está sendo monitorada e outra vistoria será realizada para verificar se as abelhas realmente saíram do local.





A vítima, uma mulher de 59 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



Mais um caso





Outro caso semelhante ocorreu no bairro Carlos Prates na tarde de ontem (18/4). Pelo menos três pessoas ficaram feridas enquanto passavam pelo ponto de encontro entre as ruas Peçanha e Serpentina. O Samu foi acionado e conduziu as vítimas para o hospital.

O enxame, que não estava fixado em nenhuma árvore ou objeto, foi dispersado por meio de jatos de água. Durante os trabalhos, a área foi isolada por medidas de segurança.