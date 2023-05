Dois supostos agiotas são presos por tortura a homem que devia R$ 1 mil

O homem foi encontrado pelos policiais com as mãos amarradas com correntes





De acordo com a corporação, eles são supostos agiotas na região e teriam ameaçado o homem, que tem 56 anos, de morte. A vítima foi abordada na rua e levada pelos suspeitos para o imóvel de um residencial.









Uma mulher testemunhou o caso e prestou depoimento à Polícia Militar. Ela disse que ouviu o momento em que a dupla planejou matar a vítima. Ela tentou interferir, mas também foi agredida por eles. Assim, chamou a polícia.





O homem foi encontrado pelos policiais com as mãos amarradas com correntes, que estavam trancadas por um cadeado. Os suspeitos estavam no local e obedeceram a ordem policial de abrir o imóvel. Eles confirmaram a autoria das agressões, mas negaram as ameaças de morte.





Os dois suspeitos foram encaminhados para uma Delegacia de Polícia Civil e acusados de cárcere privado, tortura e lesão corporal. A vítima foi levada ao hospital e informações sobre o estado de saúde não foram divulgadas.