'Laje no céu da boca'? Letreiro em BH intriga a internet

Obra de Nívea Sabina viraliza na web (foto: Reprodução Redes Sociais)

A 2ª edição da Festa da Luz teve início nessaquinta-feira (11/05), trazendo várias atrações iluminadas ao Hipercentro de BH, mas uma obra em específico chamou atenção dos espectadores, o letreiro com os dizeres “Bater a laje no céu da boca dos nossos sonhos" viralizou na web gerando indagações em quem o avistou.





vou pedir pra uma inteligência artificial tentar ilustrar o que seria bater a laje no céu da boca dos nossos sonhos https://t.co/AXaKrSeX2g %u2014 gus (@californiagus) May 12, 2023 %u201CBater a laje no céu da boca dos nossos sonhos%u201D



escreveram uma palavra e deixaram o teclado do celular completar a frase %u2014 Walmyr Freitas (@Walmyr13) May 12, 2023 bater a laje no céu da bouca ? ah nem pic.twitter.com/maZ3CwQUgH %u2014 neoliberal de boina (@mptzza) May 12, 2023

O letreiro em verde neon é uma exposição fixa do festival e está na escadaria do metrô da Estação Central trazendo um verso do poeta de Nova Lima, Nívea Sabino.





Com toda a repercussão, alguns internautas entenderam a mensagem misteriosa e ambígua de Sabino de diferentes formas e deram suas versões para aqueles que não "pegaram " o significado.





como nao é genial gente? vcs nao entenderam que a festa da luz da um caraio de um trabalho fudido e é literamente na rua pra todo mundo e principalmente pra quem vai e vem no centrao bater a laje de todo dia que sao os donos da rua ao contrario do que certas pessoas pensam? https://t.co/wKZTYq4pRY %u2014 bruna da kenai (@brun0na) May 12, 2023 laje = %uD83C%uDF46 ?????? (Terriiiiivel)

segundo o @pedropdm33

"Bater a laje significa que vc está construindo algo, e o eu lírico quer beijar o destinatário da mensagem, tem o sonho de ficar com ela, ou seja, ele quer construir uma vida de amor com o outro" %u2014 Dani Albieri (@DEletheria) May 12, 2023



Festa da Luz