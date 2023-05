Festa da Luz une cultura e magia em BH neste fim de semana

A Festa da Luz contará com um circuito de arte interativa, que traça um caminho feito por milhares de belo-horizontinos rotineiramente (foto: Divulgação / Isis Medeiros)

Até o domingo (14/5), a Festa da Luz vai unir o universo da magia com o corre do cotidiano. No hipercentro de Belo Horizonte, haverá arte, música, tecnologia e arquitetura, em ações gratuitas.

O evento contará com 22 artistas visuais, tanto nacionais quanto estrangeiros. Além disso, o festival terá sete shows musicais e uma performance híbrida. Como proposta do evento, os artistas buscam distorcer os limites entre o humano, não humano e a natureza.

A Festa da Luz contará com um circuito de arte interativa, que traça um caminho feito por milhares de belorizontinos rotineiramente.

Para experienciar o Circuito Festa da Luz, o público poderá começar pelos edifícios Sulacap e Sulamérica, onde encontrarão uma instalação inflável luminosa criada pelo coletivo de Belo Horizonte “MIR”, formado pelos VJs e criadores digitais Yonanda Santos, Breno Barreto e Brayhan Hawryliszyn.

O evento também passará pela rua Sapucaí, pela Praça da Estação e pela Praça Rui Barbosa, onde o público poderá ver exposições e até interagir com a tecnologia videomapping.



Outras informações estão no Instagram do evento.

Segue o cronograma das atividades no sábado e domingo:

Sábado

19h às 19h40 - AUGUSTA BARNA (MG) + VJ 1MPAR (MG)

20h10 às 20h50 - BABADAN BANDA DE RUA toca Milton Nascimento (MG) VJ HOMEM GAIOLA (MG)

21h20 às 22h - LUISA E OS ALQUIMISTAS (RN) VJ MISTERIA (CE)

Domingo