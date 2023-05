Tiroteio mata criança em Juiz de Fora e deixa outros quatro feridos

Um tiroteio no Bairro Bela Aurora, em Juiz de Fora, na Zona da mata mineira, matou uma criança de 10 anos. Outras quatro pessoas foram baleadas, sendo três crianças, e um homem, de 28 anos, apontado como o alvo dos tiros. Três vítimas estão internadas no Hospital de Pronto-Socorro (HPS), no centro da cidade.





Leia também: Locutor de rádio esfaqueia filho e ex-mulher durante briga em Minas Ainda segundo o boletim, ao chegarem no local os policiais conversaram com uma testemunha. Ela relatou que os autores do tiroteio estavam em um carro, se aproximaram de um beco e efetuaram “diversos disparos, sendo que um dos estilhaços veio a atingir a criança morta, na altura do pescoço".

Segundo informações apuradas pelo Estado de Minas, o alvo dos disparos seria um homem de 28 anos. A PM ainda não esclareceu se as vítimas têm algum parentesco com esse rapaz.



Criança morta

De acordo com a PM, a criança morta no tiroteio foi uma menina, de 10 anos. Ela foi atingida e socorrida para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Santa Luzia, mas morreu no local.

Das três crianças, entre 10 e 11 anos, que foram baleadas, duas foram levadas para ao HPS, juntamente com o rapaz de 28 anos. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, todos estão estáveis e foram encaminhados para a enfermaria.



A terceira criança, vítima do tiroteio, não deu entrada em hospitais da rede pública municipal, segundo a prefeitura.





Investigação

A Polícia Civil informou que está investigando o caso desde a madrugada desta sexta-feira (12/5). Em nota, o delegado Samuel Nery, responsável pelo casos, disse que as investigações já apontaram o possível autor dos disparos e prestou solidariedade à família da criança morta.

“Já temos um autor possivelmente identificado. Estamos consternados com a família. Aqui manifestamos nossos sentimentos pela perda da criança. Nossa atividade policial não vai parar enquanto não prendermos os autores”, reforçou.