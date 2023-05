Incêndio em presídio de Caratinga mata um detento

12 detentos precisaram de atendimento médico e um preso morreu por causa das chamas (foto: CBMMG)

Um incêndio na unidade prisional de Caratinga, no no Vale do Rio Doce, matou um detento na noite dessa terça-feira (9/5).

Segundo os militares do Corpo de Bombeiros que atenderam o chamado, colchões do presídio foram incendiados.

Treze detentos estavam na cela quando o incêndio começou. Do total, um preso foi encontrado morto e 12 pessoas foram atendidas devido a intoxicação por fumaça e queimadura. Elas foram levados para atendimento médico em hospitais da região.

A Defesa Civil foi acionada para verificar se houve comprometimento da estrutura da Unidade Prisional. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que acompanha todos os desdobramentos da ocorrência e confirmou que a apuração preliminar aponta que presos de uma das celas atearam fogo em colchões.

Na manhã desta quarta-feira (10/5), dez custodiados ainda permaneciam hospitalizados e dois já receberam alta médica.



A direção da unidade prisional informou que entrou em contato com familiares de todos os ocupantes da cela atingida pelo incêndio.

“Mais detalhes serão repassados à imprensa quando houver atualização das informações”, informou a Sejusp.