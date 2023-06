BH sediará feira gratuita de intercâmbio em junho

432

Opção de Hihg School cresceu bastante entre os mineiros (foto: Reprodução/Pixabay)

A STB (Student Travel Bureau), consultoria voltada para educação internacional, vai promover uma Feira de Intercâmbios em BH, no dia 13 de junho. O evento é gratuito e vai acontecer no San Diego Hotel, das 15h até as 20h, mediante inscrição prévia.

Clique para se inscrever para a Feira de Intercâmbio.

Os interessados em estudar fora poderão ter descontos de até 40% nos preços finais.

Estarão presentes no evento instituições internacionais como Amerigo, Three W, Nord Anglia, Into, EC, LSI, Ilac, ILSC, Humber College que trarão informações sobre cursos de idiomas, programas de trabalhos nos Estados Unidos, graduação e pós-graduação fora do Brasil, extensão universitária, férias para adolescentes, intercâmbio em família e trabalho voluntário.

Segundo um levantamento feito pela própria STB, em BH foi registrado um aumento de 35% no interesse pela modalidade High School, o ensino médio norte-americano, no primeiro trimestre de 2023. Para esta demanda, a feira também contará com especialistas para explicar melhor a modalidade.

Mariana Araújo, gerente do STB de BH, comentou que, além da modalidade High School, a opção de Estudo e Trabalho no exterior tem ganhado bastante destaque na capital mineira. “Quando você ganha a permissão de estudar em outro país, consegue trabalhar também, assim, muitas pessoas já aproveitam para custear a viagem ou para guardar um dinheiro”, explicou. Essa opção é válida para todas as idades, diferentemente do ensino médio que abrange apenas dos 15 aos 18 anos.

Ela comentou que, de modo geral, os pacotes abrangem públicos de todas as idades, a partir dos 10 anos de idade. Há também aquelas opções para quem quer fazer o intercâmbio em família.

Os preços também variam de acordo com a escolha do país, modalidade e tempo que o intercambista escolhe. De maneira geral, os valores vão a partir de R$ 2.500,00.

“O objetivo da Feira do Intercâmbio STB é oferecer aos estudantes o que há de melhor no mercado de educação internacional, reunindo em um só lugar as melhores instituições que vão compartilhar informações sobre como fazer um intercâmbio. O evento é voltado para todos os públicos, desde estudantes, pais de alunos, tomadores de decisão e profissionais do mercado”, diz Rui Pimenta, diretor de vendas do STB.

Leia: BH terá tarde ensolarada e tempo seco nesta sexta-feira; confira previsão

Sobre o STB - Student Travel Bureau

A Student Travel Bureau oferece consultoria para intercâmbio em diversos destinos e conta com ofertas para todas as idades, com cursos que vão desde programas de férias para adolescente, ensino médio e graduação até opções voltadas para a formação profissional e trabalho no exterior.

Fundado em 1971, está presente em todo o país, com 50 escritórios nacionais e um internacional em Sydney, na Austrália, embarcando, em média, 30 mil estudantes brasileiros por ano. O STB trabalha com especialistas em educação global e tem parceria com algumas das mais importantes instituições de ensino do mundo.