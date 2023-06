BR-262 segue interditada e sem previsão de liberação; veja desvio

432

Depois de 20h, a pista da BR-262, na altura do km 451, em Nova Serrana, sentido a cidade de Igaratinga, ambas na região Centro-Oeste de Minas, continua interditada na tarde desta sexta-feira (9/6). Até as 13h ainda não havia previsão para liberação da área.









Uma das carretas carregava piche e a outra levava óleo para caldeira. Com o impacto, o óleo se espalhou pela pista e pela marginal. De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho da rodovia, a empresa responsável pela emergência química está no local, e o responsável pela carga de óleo segue fazendo o transbordo da carga que restou dentro do veículo.





Limpeza da pista foi iniciada no início da tarde desta sexta-feira, mas, mesmo assim, ainda não há previsão para liberação (foto: CBMMG / Divulgação)





A limpeza da pista foi iniciada no início da tarde desta sexta-feira, mas, mesmo assim, ainda não há previsão para liberação do trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e recomenda aos motoristas que peguem o desvio sentido BH no acesso ao trevo de Bom Despacho para Santo Antônio do Monte. No sentido Triângulo Mineiro, pegar trevo para Divinópolis no km 435.